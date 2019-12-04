Елена Зеркаль. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n130335-napominaet-rossiyskuu-propagandu-zerkal-obvinila-new-york-times-v-manipulyacii-video.html

Ракурс

Елена Зеркаль, которая подала заявление об отставке с поста заместителя министра иностранных дел Украины, подвергла критике New York Times. Она отметила, что американское издание опубликовало недостоверную информацию, в частности, во время интервью ее заявление относительно осведомленности украинских властей о заморозке военной помощи со стороны США звучало совершенно иначе.

На вопрос журналиста «Радио НВ» о том, знали ли украинские власти о заморозке военной помощи со стороны США в июле, а не в августе, Зеркаль заявила, что ответит так же, как отвечала New York Times. Она также подчеркнула, что журналисты могут убедиться, насколько правильно были процитированы ее слова в статье NYT, сообщает НВ.

По словам Зеркаль, она обладала данной информацией на основании письма посольства Украины в США, которое было получено в конце июля. Среди прочего, в письме сообщалось, что вопрос об оказании военной помощи Украине пока не решен. Никакой другой дополнительной информации или взволнованности по данному вопросу в письме не было. Зеркаль добавила, что обратила внимание на данную информацию, но она не вызвала у нее ощущения приближающегося кризиса.

Зеркаль планировала обговорить данный вопрос при встрече с помощником президента Украины Андреем Ермаком, но в августе эта встреча не состоялась, а в сентябре данный вопрос обговаривали все.

Информацию, поданную New York Times, Зеркаль назвала «очень далекой от действительности» и добавила, что подобные манипуляции она считала присущими лишь для российских СМИ.

Следует отметить, что вопрос о времени извещения украинского руководства о задержке военной помощи от США очень важен для американской политики. От него напрямую зависит, насколько правдивым был твит президента США Дональда Трампа о том, что Украина не знала о задержке военной помощи.

Как ранее писал «Ракурс», президента США Дональда Трампа считают виновным в задержании военной помощи Украине в размере 35 млн долл.