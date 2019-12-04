Олена Зеркаль. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n130335-nagaduie-rosiysku-propagandu-zerkal-zvynuvatyla-new-york-times-u-manipulyaciyi-video.html

Ракурс

Олена Зеркаль, яка подала заяву про відставку з поста заступника міністра закордонних справ України, піддала критиці New York Times. Зеркаль сказала, що американське видання опублікувало недостовірну інформацію і в інтерв’ю її заява щодо обізнаності української влади про замороження військової допомоги з боку США звучала зовсім інакше.

На питання журналіста «Радіо НВ» про те, чи знала українська влада про замороження військової допомоги з боку США у липні, а не в серпні, Зеркаль заявила, що відповість так само, як відповідала New York Times. Вона також підкреслила, що журналісти можуть переконатися, наскільки правильно були процитовані її слова у статті New York Times, повідомляє НВ.

За словами Зеркаль, вона володіла данною інформацією на підставі листа посольства України в США, який надійшов наприкінці липня. Серед іншого, у листі повідомлялося, що питання про надання військової допомоги Україні ще не вирішено. Ніякої іншої додаткової інформації або схвильованості з даного приводу в листі не було. Зеркаль додала, що звернула увагу на дану інформацію, але вона не викликала у неї відчуття наближення кризи.

Зеркаль планувала обговорити дане питання на зустрічі з помічником президента України Андрієм Єрмаком, але у серпні ця зустріч не відбулася, а у вересні питання уже обговорювали всі.

Інформацію, подану New York Times, Зеркаль назвала «дуже далекою від дійсності» і додала, що подібні маніпуляції вона вважала притаманними лише російським ЗМІ.

Слід зазначити, що питання про час сповіщення українського керівництва про затримку військової допомоги від США дуже важливе для американської політики. Від нього безпосередньо залежить, наскільки правдивим був твіт президента США Дональда Трампа про те, що Україна не знала про затримку військової допомоги.

Як раніше писав «Ракурс», президента США Дональда Трампа вважають винним у затриманні військової допомоги Україні в розмірі 35 млн дол.