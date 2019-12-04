Трубу з підлеглими евакуювали із закритої вечірки під захистом парасольок, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n130336-trubu-z-pidleglymy-evakuuvaly-iz-zakrytoyi-vechirky-pid-zahystom-parasolok-bihus-video.html

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Директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу помітили на закритій вечірці зі співробітниками, яку організували з нагоди першої річниці початку проти відомства. Коли присутні та охорона помітили журналістів, розпочали евакуацію з ресторану «VeroVero» під прикриттям парасольок.

Колеги Труби вирішили викликати поліцію, аби з’ясувати, чому їх фільмує знімальна група.

Працівники ДБР святкували річницю створення ДБР. На вечірці, яка відбулася 29 листопада, була присутня й перший заступник голови ДБР Ольга Варченко, а також співробітники львівського управління ДБР.

Коли журналістів помітили біля ресторану, то викликали поліцію. А після того, як Bihus.info звернулося до прес-служби бюро за коментарем, до ресторану пригнали мікроавтобус, під прикриттям якого учасників зустрічі почали таємно вивозити з ресторану. Крім того, «відхід» прикривали за допомогою парасольок

Вечірка відбулася 29 листопада. Її організували у розпал скандалу із нібито прослуховуванням розмов Труби. На записах звучить буцімто голос керівника ДБР, який обговорює або звітує про слідство у гучних справах, наприклад, тих, що стосуються п’ятого президента України Петра Порошенка.

Записи свідчать, що усі резонансні справи контролюються Офісом президента. У розмовах Труба нібито обговорював справи щодо Порошенка, оголошення підозри екс-міністру охорони здоров’я Уляні Супрун, справу «ПриватБанку», закупівлі для армії. Сам Труба усі ці записи назвав фейком і провокацією.

Відзначимо також, що у вівторок Рада ухвалила новий закон про ДБР, відповідно норм якого керівництво відомства оновиться.