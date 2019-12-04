В центре Одессы горит памятник архитектуры, фото: ГСЧС

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В центре Одессы вспыхнул масштабный пожар в шестиэтажном историческом здании, расположенном на углу улиц Пушкинской и Троицкой.

Это здание было построено в 1914 году, сегодня в нем расположены ряд фирм и учреждений, среди которых Институт морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины и Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает издание «Думская».

Отмечается, что горят помещения колледжа экономики и Института морской биологии.

По словам свидетелей, некоторые из студентов, спасаясь от огня, прыгали с пятого этажа здания на припаркованные автомобили.

Сообщается о как минимум десяти пострадавших. В Одесском горсовете в настоящее время подтверждают госпитализацию двух пострадавших. На месте инцидента находится мэр Одессы Геннадий Труханов.

В пресс-службе ГСЧС сообщают, что пожар возник в 10.12 на третьем этаже здания, его ориентировочная площадь составляет 1 тыс. ув. м, существует угроза обрушения конструкций и распространения огня.

К борьбе с огнем привлечены 65 спасателей и 16 единиц техники. Из здания эвакуируют людей.

Напомним, в конце августа в Киеве вспыхнул масштабный пожар на строительстве жилого комплекса на улице Бережанской.