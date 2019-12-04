Добровольцы получили статус участников боевых действий и льготы, фото — Фейсбук И.Фриз

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Добровольцам предоставят статус участников боевых действий и обеспечат соответствующими льготами.

Верховная Рада 4 декабря приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции».

В конце октября закон рассмотрели в первом чтении, сегодня за законопроект № 2045−1 в целом проголосовали 329 нардепов. Новация вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2020 года.

Проектом предложено дополнить закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». В перечень участников боевых действий добавили лиц, в период до вступления в силу закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», которые добровольно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и выполняли боевые задачи АТО не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов), во взаимодействии с ВСУ, МВД, Нацполиций, Нацгвардией и СБУ.

При этом статус участников боевых действий не распространяется на волонтеров, а также работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО.

Законопроект устанавливает основания и механизм принятия решения о предоставлении статуса участника боевых действий. Решение будет принимать межведомственная комиссия, образованная правительством. Кроме того, соответствующие льготы распространяются на членов семей добровольцев.