«Слуги народу» допрацювалися до інструкції з етичного поводження нардепа. Фото: Журнал Житомира

https://racurs.ua/ua/n130329-slugy-narodu-dopracuvalysya-do-instrukciyi-z-etychnogo-povodjennya-nardepa.html

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«Слуга народу», президентська фракція у Верховній Раді, роздала своїм членам проект етичного кодексу депутата, який пояснює, як має себе поводити народний обранець, який входить до правлячої партії.

Документ отримав назву Кодекс етики народного депутата України — члена депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». У ньому прописано норми моральної поведінки для народних обранців, пише «theБабель».

За заявою лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, автором кодексу є народний депутат Олександр Дубинський.

Кодекс складається з десяти пунктів:

Депутат повинен діяти виключно в межах Конституції та закону. Головною метою діяльності депутата є виконання вимог виборців. Депутат не може діяти всупереч програмі політичної партії та президента. Депутат має право на власну думку й аргументовану позицію. Депутат повинен поважати рішення фракції і виконувати їх. Всі рішення фракції ухвалюються за правилом 70/30, де 70% голосів від кількісного складу фракції визначають підтримку будь-якого рішення всією фракцією, а 30% — визначають вето на будь-яке рішення. Розгляд принципових питань і/або розгляд питань за відсутності кворуму проводиться лише у вигляді письмового голосування. Якщо депутат не згоден з фракцією або не виконує програму партії та президента, він зобов’язаний залишити фракцію. Депутат зобов’язаний особисто голосувати у парламенті. У разі неособистого голосування депутат зобов’язаний скласти мандат. У разі системного (понад 50%) невиконання рішень фракції депутат зобов’язаний вийти з фракції.

Проект кодексу розіслали всім депутатам партії «Слуга народу», щоби вони змогли внести свої корективи. Після узгодження всіх спірних моментів фракція має затвердити остаточний варіант документа.

Раніше повідомлялося, що депутат із фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що свободу слова в Україні потрібно «приглушити» нібито «з поваги до інституту президентства».