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Керівники поліції Києва могли підробити документацію щодо стрілянини в Княжичах – ЗМІ, фото: Вікіпедія

Керівники поліції Києва могли підробити документацію щодо стрілянини у Княжичах — розслідування (ВІДЕО)

4 гру 2019, 12:40
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Стрілянина в Княжичах могла розслідуватись після фальсифікації доказів.

У Генпрокуратурі вирішили з’ясувати деталі можливої підробки документації керівниками київської поліції. Про це повідомляє «Слідство.інфо».

За інформацією журналістів, у справі фігурують імена Андрія Крищенка, Віталія Стрижака і Леоніда Куряти. Посадовцями Нацполіції могли бути сфальсифіковано докази. Повідомляється, що керівники поліції з метою приховання тяжких та особливо тяжких злочинів нібито організували видачу неправдивих офіційних документів, а також проведення слідчих дій та заходів.

Кримінальна справа щодо підробки документів розслідується у Генпрокуратурі. Поки підозру нікому не оголосили. У відомстві додали, що цю справу передали до Держбюро розслідувань у зв’язку з реформою.

Журналісти звернулися за коментарем до начальника поліції Києва Андрія Крищенка. Він порадив адресувати питання до прокуратури, яка цим займається.

Нагадаємо, правоохоронцями у грудні 2016 року було організовано спецоперацію по затриманню банди ймовірних грабіжників у Княжичах. Були задіяні різні підрозділи. Між ними почалась перестрілка, унаслідок якої загинули п’ятеро співробітників правоохоронних органів.


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