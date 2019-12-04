Керівники поліції Києва могли підробити документацію щодо стрілянини в Княжичах – ЗМІ, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n130343-kerivnyky-policiyi-kyieva-mogly-pidrobyty-dokumentaciu-schodo-strilyanyny-v-knyajychah-zmi.html

Ракурс

Стрілянина в Княжичах могла розслідуватись після фальсифікації доказів.

У Генпрокуратурі вирішили з’ясувати деталі можливої підробки документації керівниками київської поліції. Про це повідомляє «Слідство.інфо».

За інформацією журналістів, у справі фігурують імена Андрія Крищенка, Віталія Стрижака і Леоніда Куряти. Посадовцями Нацполіції могли бути сфальсифіковано докази. Повідомляється, що керівники поліції з метою приховання тяжких та особливо тяжких злочинів нібито організували видачу неправдивих офіційних документів, а також проведення слідчих дій та заходів.

Кримінальна справа щодо підробки документів розслідується у Генпрокуратурі. Поки підозру нікому не оголосили. У відомстві додали, що цю справу передали до Держбюро розслідувань у зв’язку з реформою.

Журналісти звернулися за коментарем до начальника поліції Києва Андрія Крищенка. Він порадив адресувати питання до прокуратури, яка цим займається.

Нагадаємо, правоохоронцями у грудні 2016 року було організовано спецоперацію по затриманню банди ймовірних грабіжників у Княжичах. Були задіяні різні підрозділи. Між ними почалась перестрілка, унаслідок якої загинули п’ятеро співробітників правоохоронних органів.