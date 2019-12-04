Руслан Стефанчук. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n130348-stefanchuka-zmusyly-povernuty-groshi-za-orendu-teschynoyi-kvartyry.html

Ракурс

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повернув у листопаді компенсацію за оренду житла в сумі 39,65 тис. грн. Як відомо, Стефанчук використовував бюджетні кошти для оплати оренди житла, яке знімав у своєї тещі.

Про це повідомляють УНН, посилаючись на запит до Апарату Верховної Ради України.

У повідомленні вказується, що Стефанчук повернув у листопаді компенсацію на оренду житла передбачену для народних депутатів, які не мають власної житлової площі в Києві. Повернено суму в розмірі 39,65 тис. грн, яка була використана Стефанчуком у вересні-жовтні поточного року.

Уточнюється, що за час роботи нового парламенту 120 депутатів отримали компенсації за оренду житла на загальну суму 3,29 млн грн. Серед цих народних обранців був і Стефанчук, який орендував квартиру у власної тещі.

Як раніше писав «Ракурс», Стефанчук стверджував, що платить своїй тещі за проживання в квартиріна підставі договору оренди.