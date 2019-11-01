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Стало відомо, хто з нардепів отримав найбільшу зарплату за жовтень. Фото: 24 канал

Стало відомо, хто з нардепів отримав найбільшу зарплату за жовтень (ДОКУМЕНТ)

1 лис 2019, 11:08
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Народні депутати України отримали заробітну плату за жовтень.

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Менше всього в минулому місяці заробила представник «Європейської солідарності» Ірина Луценко, яка отримала менше 20 тис. грн, зазначається у відповіді апарату парламенту на запит видання LIGA.net.

У свою чергу більше всіх за місяць заробив перший віце-спікер Руслан Стефанчук — 54 100 грн. Спікер парламенту Дмитро Разумков заробив 44 600 грн, а віце-спікер Олена Кондратюк — 45 400 грн.

Що стосується голів фракцій, то серед них найбільше отримала Юлія Тимошенко — 43 400 грн. А ось Давид Арахамія за місяць заробив усіх серед голів фракцій — 36 700 грн.

Стало відомо, хто з нардепів отримав найбільшу зарплату за жовтень. Фото: LIGA

Нагадаємо, що міністри уряду Олексія Гончарука у жовтні отримали першу зарплату. ЗМІ дізналися про розміри заробленого і з’ясувалося, що різниця між зарплатами вражає. Наприклад, міністр юстиції Денис Малюська отримав на руки майже втричі менше міністра інфраструктури Владислава Криклія.


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