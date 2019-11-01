Вертоліт розбився біля спірного острова Токто, фото: Yonhap

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Авіакатастрофа вертольота Південної Кореї сталася біля берегів спірних із Японією островів.

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Вертоліт впав у море, внаслідок цього семеро осіб зникли безвісти, повідомляє Yonhap.

Із міста Токто він вилетів учора близько 23.26 за місцевим часом (16.26 за Києвом). Далі з ним втратили зв’язок, а пізніше — зафіксували падіння в воду.

На борту вертольота EC225, виробленого компанією Airbus, перебували п’ятеро рятувальників і двоє рибалок. До пошуків зниклих людей залучили військові кораблі, кілька рибальських човнів, вертольоти і дайверів.

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін заявив про необхідність перевірити вертольоти цієї моделі. Глава держави вважає, що їх не слід використовувати до завершення розслідування.

Південна Корея та Японія давно оскаржують острів Токто. Токіо стверджує, що корейські військові підрозділи окупували цю територію, яка була включена до складу Японської імперії у 1905 році. У свою чергу влади Південної Кореї та КНДР заявляють, що крихітний архіпелаг завжди входив до складу корейської держави.

Нагадаємо, в жовтні у Колумбії розбився вертоліт із президентського кортежу. Внаслідок авіакатастрофи загинули шестеро осіб.