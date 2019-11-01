Вертолет разбился возле спорного острова Токто, фото: Yonhap

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Ракурс

Крушение вертолета Южной Кореи произошло у берегов спорных с Японией островов.

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В результате авиакатастрофы семь человек пропали без вести. Об этом сообщает Yonhap.

Из города Токто вертолет вылетел вчера около 23.26 по местному времени (16.26 по Киеву). Далее с ним потеряли связь, а позже — зафиксировали падение в воду.

На борту вертолета EC225, произведенного компанией Airbus, находились пять спасателей и двое рыбаков. К поискам пропавших людей привлекли военные корабли, несколько рыбацких лодок, вертолеты и дайверов.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил о необходимости проверить все вертолеты этой модели. Глава государства считает, что их не следует использовать до окончания расследования.

Южная Корея и Япония давно оспаривают принадлежность острова Токто. Токио утверждает, что корейские военные подразделения оккупировали эту территорию, которая была включена в состав Японской империи в 1905 году. В свою очередь власти Южной Кореи и КНДР заявляют, что крошечный архипелаг всегда входил в состав корейского государства.

Напомним, в октябре в Колумбии разбился вертолет из президентского кортежа. В результате авиакатастрофы погибли шесть человек.