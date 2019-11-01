Стало известно, кто из нардепов получил самую большую зарплату за октябрь. Фото: 24 канал

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Народные депутаты Украины получили заработную плату за октябрь.

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Меньше всего в прошлом месяце заработала представитель «Европейской солидарности» Ирина Луценко, которая получила менее 20 тыс. грн, говорится в ответе аппарата парламента на запрос издания LIGA.net.

В свою очередь больше всех за месяц заработал первый вице-спикер Руслан Стефанчук — 54 100 грн. Спикер парламента Дмитрий Разумков заработал 44 600 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк — 45 400 грн.

Что касается глав фракций, то среди них больше всего получила Юлия Тимошенко — 43 400 грн. А вот Давид Арахамия за месяц заработал всех среди глав фракций — 36 700 грн.

Напомним, что министры правительства Алексея Гончарука в октябре получили первую зарплату. СМИ узнали о размерах заработанного и выяснилось, что разница между зарплатами впечатляет. Например, министр юстиции Денис Малюська получил на руки почти втрое меньше министра инфраструктуры Владислава Криклия.