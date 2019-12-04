В Україні можуть узаконити дистанційну зайнятість та гнучкий робочий день, фото: pxfuel

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Дистанційна зайнятість та гнучкий робочий день можуть бути узаконені.

Під час брифінгу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов розповів подробиці. Захід був присвячений трудовій реформі.

За словами чиновника, це тільки деякі з ініціатив уряду. На його думку, дистанційну зайнятість, гнучкий режим робочого часу та роботу з дому потрібно закріпити законом. Ініціатива допоможе захистити фундаментальні права працівників.

Міністр зазначив, що в Україні ці види працевлаштування вже давно існують та використовуються. На законодавчому рівні вони досі не були закріплені.

У разі схвалення ініціативи працівник та роботодавець укладатимуть трудовий договір лише у письмовій формі. Виплата заробітних плат повинна здійснюватися винятково у грошовій формі.

Адміністрування праці стає не актуальною в епоху розвитку цифрових технологій, — вважає Милованов.

Раніше Верховний суд постановив, коли догляд за пенсіонером зараховується у стаж. В інстанції наголосили, якщо статус пенсіонера, який потребує сторонньої опіки, не підтверджено офіційно, це виключає можливість зарахування періоду догляду за ними до робочого стажу.