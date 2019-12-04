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В Украине могут узаконить дистанционную занятость и гибкий рабочий день, фото: pxfuel

В Украине могут узаконить дистанционную занятость и гибкий рабочий день

4 дек 2019, 13:28
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Дистанционная занятость и гибкий рабочий день могут быть узаконены.

Во время брифинга министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал подробности. Мероприятие было посвящено трудовой реформе.

По словам чиновника, это только некоторые из инициатив правительства. По его мнению, дистанционную занятость, гибкий режим рабочего времени и работу из дома нужно закрепить законом. Инициатива поможет защитить фундаментальные права работников.

Министр отметил, что в Украине эти виды трудоустройства уже давно существуют и используются. На законодательном уровне они еще не были закреплены.

В случае одобрения инициативы работник и работодатель заключать трудовой договор только в письменной форме. Выплата заработных плат должна осуществляться исключительно в денежной форме.

Администрирование труда становится более не актуальным в эпоху развития цифровых технологий, — считает Милованов.

Ранее Верховный суд постановил, когда уход за пенсионером засчитывается в стаж. В инстанции отметили, если статус пенсионера, который нуждается в посторонней опеки, не подтверждены официально, это исключает возможность зачисления периода ухода за ними в рабочего стажа.

Источник: Ракурс


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