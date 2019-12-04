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Нормандский саммит: Зеленский рассказал, что записал в черновик коммюнике, фото — 112 Украина
Зеленский рассказал, что записал в черновик «нормандского» коммюникеhttps://racurs.ua/n130346-zelenskiy-rasskazal-chto-zapisal-v-chernovik-normandskogo-kommunike.htmlРакурс
Президент Украины сообщил, что записал в черновик «нормандского» коммюнике, которое подпишут по результатам саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции.
Президент заявил, что развернутый текст еще не готов, но он стремится получить документ, в котором зафиксируют «действия со сроками исполнения».
Об этом глава государства рассказал на пресс-коференции в Киеве после окончания переговоров с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном.
Зеленский назвал победой уже факт проведения «нормандского саммита», а также вспомнил в этом смысле сентябрьский обмен с Россией. Поэтому первое, что хочет решить в Париже 9 декабря Зеленский, — это проведение большого обмена по формуле «всех на всех», говорится в трансляции пресс-конференции.
Второй вопрос из будущего коммюнике — безопасность на Донбассе. Президент в этом смысле заявил о необходимости вывода всех войск из Донбасса.
Третий пункт украинской позиции — проведение местных выборов в ОРДЛО в соответствии с украинским законодательством, с участием всех партий и СМИ.
Кроме того, глава государства упомянул о необходимости контроля Киева за украинско-российской границей.
Ранее также сообщалось, что Зеленский хочет включить газовый вопрос в повестку дня «нормандского саммита» с Путиным. Вчера президент Украины объявил о созыве заседания СНБО по поводу подготовки к саммиту.
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