Нормандский саммит: Зеленский рассказал, что записал в черновик коммюнике, фото — 112 Украина

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Президент Украины сообщил, что записал в черновик «нормандского» коммюнике, которое подпишут по результатам саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Президент заявил, что развернутый текст еще не готов, но он стремится получить документ, в котором зафиксируют «действия со сроками исполнения».

Об этом глава государства рассказал на пресс-коференции в Киеве после окончания переговоров с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном.

Зеленский назвал победой уже факт проведения «нормандского саммита», а также вспомнил в этом смысле сентябрьский обмен с Россией. Поэтому первое, что хочет решить в Париже 9 декабря Зеленский, — это проведение большого обмена по формуле «всех на всех», говорится в трансляции пресс-конференции.

Второй вопрос из будущего коммюнике — безопасность на Донбассе. Президент в этом смысле заявил о необходимости вывода всех войск из Донбасса.

Третий пункт украинской позиции — проведение местных выборов в ОРДЛО в соответствии с украинским законодательством, с участием всех партий и СМИ.

Кроме того, глава государства упомянул о необходимости контроля Киева за украинско-российской границей.

Ранее также сообщалось, что Зеленский хочет включить газовый вопрос в повестку дня «нормандского саммита» с Путиным. Вчера президент Украины объявил о созыве заседания СНБО по поводу подготовки к саммиту.