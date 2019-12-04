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Ракурс
Правоохранители разоблачили взяточников в киевском вузе, фото: СБУ

Должность за миллион долларов продавали руководители Нацакадемии аграрных наук — СБУ (ФОТО)

4 дек 2019, 13:10
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На взятке разоблачили двух руководителей среднего звена Нацакадемии аграрных наук.

Они требовали от одного из предпринимателей «откат» в размере 50 тыс. долл. США (почти 1,2 млн грн) за поставки зерновых на госпредприятия, которые входят в сферу управления академии, сообщает пресс-центр СБУ.

Также они предлагали ему за 1 млн долл. возглавить одно из подконтрольных академии предприятий.

Отмечается, что чиновников задержали в Киеве во время получения ими части взятки.

Сейчас в рамках соответствующего уголовного производства проводятся следственные действия.

Правоохранители разоблачили взяточников в киевском вузе, фото: СБУ

Правоохранители разоблачили взяточников в киевском вузе, фото: СБУ

Правоохранители разоблачили взяточников в киевском вузе, фото: СБУ

Правоохранители разоблачили взяточников в киевском вузе, фото: СБУ

Напомним, в начале ноября в Киеве на взятке «погорела» главный юрисконсульт Национального банка Украины. За взятку чиновник через посредника предложила директору компании, осуществляющей обмен валюты, оказать содействие в получении бессрочной генеральной лицензии на совершение этой деятельности.

Источник: Ракурс


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