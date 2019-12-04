Правоохоронці викрили хабарників у київському виші, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n130345-posadu-za-milyon-dolariv-prodavaly-kerivnyky-nacakademiyi-agrarnyh-nauk-sbu-foto.html

Ракурс

На хабарі викрили двох керівників середньої ланки Нацакадемії аграрних наук.

Вони вимагали від одного з підприємців «відкат» у розмірі 50 тис. дол. США (майже 1,2 млн грн) за постачання зернових на держпідприємства, які входять до сфери управління академії, повідомляє прес-центр СБУ.

Також вони пропонували йому за 1 млн дол. очолити одне з підконтрольних академії підприємств.

Зазначається, що чиновників затримали в Києві під час отримання ними частини хабара.

Наразі в межах відповідного кримінального провадження тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на початку листопада в Києві на хабарі «погоріла» головний юрисконсульт Національного банку України. За хабар посадовець через посередника запропонувала директорові компанії, які здійснює обмін валюти, посприяти в отриманні безстрокової генеральної ліцензії на здійснення цієї діяльності.