Нормандський саміт: Зеленський розповів, що записав у чернетку комюніке, фото — 112 Україна

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Президент України повідомив, що записав у чернетку «нормандського» комюніке, яке укладуть за результами саміту лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

Президент заявив, що розгорнутий текст ще не готовий, але він прагне отримати документ, у якому зафіксують «дії з термінами».

Про це глава держави розповів на прес-коференції в Києві після закінчення переговорів із прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном.

Зеленський назвав перемогою вже факт проведення «нормандського саміту», а також пригадав у цьому сенсі вересневий обмін з Росією. Тому перше, що хоче вирішити у Парижі 9 грудня Зеленський, — це проведення великого обміну за формулою «всіх на всіх», йдеться у трансляції з прес-конференції.

Друге питання з майбутнього комюніке — безпека на Донбасі. Президент у цьому сенсі заявив про необхідність виведення всіх військ із Донбасу.

Третій пункт української позиції — проведення місцевих виборів в ОРДЛО відповідно до українського законодавства, із участю усіх партій та ЗМІ.

Крім того, глава держави згадав про необхідність контролю Києва за українсько—російським кордоном.

Раніше також повідомлялося, що Зеленський хоче включити газове питання у порядок денний «нормандського саміту» з Путіним. Учора президент України оголосив про скликання засідання РНБО з приводу підготовки до саміту.