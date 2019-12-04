Руслан Стефанчук. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n130348-stefanchuka-zastavili-vernut-dengi-za-arendu-teschinoy-kvartiry.html

Ракурс

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук возвратил в ноябре компенсацию за аренду жилья в сумме 39,65 тыс. грн. Как известно, Стефанчук использовал бюджетные средства для оплаты аренды жилья, которое снимал у своей тещи.

Об этом сообщают УНН, ссылаясь на запрос в Аппарат Верховной Рады Украины.

В сообщении указывается, что Стефанчук вернул в ноябре компенсацию на аренду жилья, которая предусмотрена для народных депутатов, не имеющих собственной жилой площади в Киеве. Возвращена сумма в размере 39,65 тис. грн, которая была использована Стефанчуком в сентябре-октябре текущего года.

Уточняется, что за время работы нового парламента 120 депутатов получили компенсации за аренду жилья на общую сумму 3,29 млн грн. Среди этих народных избранников был и Стефанчук, арендовавший квартиру у собственной тещи.

Как ранее писал «Ракурс», Стефанчук утверждал, что платит своей теще плату за съем квартиры по договору аренды.