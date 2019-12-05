ВРУ розглядає Виборчий кодекс із пропозиціями Зеленського. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n130387-verhovna-rada-rozglyadaie-vyborchyy-kodeks-iz-propozyciyamy-zelenskogo-translyaciya.html

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Верховна Рада України 5 грудня відповідно до порядку денного другої сесії ІХ скликання планує розглянути 19 питань.

Ключові питання на сьогодні — розгляд проекту закону № 0978 «Виборчий кодекс України з пропозиціями президента України від 13 вересня 2019 року» та у другому читанні законопроекту № 0858 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству». Про це повідомляється в порядку денному, який опублікований на сайті ВРУ.

У першому читанні народні депутати розглянуть законопроекти № 2370 «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», № 2275 «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування», № 2398 «Про оборонні закупівлі». Також планується розгляд змін до Митного кодексу (законопроект № 2288) та Податкового кодексу (законопроект № 2439).

У другому читанні нардепи розглядатимуть проект закону № 2189 «Про внесення змін до закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». Також планується розгляд низки законопроектів, що стосуються ратифікації.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада України проголосувала за законопроект № 2233, який вносить низку змін до закону «Про ринок електричної енергії» й забороняє продаж та постачання імпортованої з Росії електроенергії.