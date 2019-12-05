Пожежа в Одесі: будівля коледжу заливається, пошук зниклих триває. Фото: Кореспондент.net

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Пожежа в Одесі в будинку Асвадурова на вулиці Троїцькій, вже локалізована. ДСНС працювала всю ніч, але на місці ще триває розбір завалів. Рятувальники шукають зниклих безвісти.

Водночас оперативно-слідча група та кінологи з собаками ще не може зайти всередину приміщення, оскільки це небезпечно: дерев’яні конструкції будівлі можуть тліти, передає «Думська» заяву прес-центру регіонального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Біля будівлі була помічена двоюрідна сестра одного зі студентів, який у момент пожежі перебував у коледжі. Дівчина повідомила, що вчора близько 10.00 хлопець зв’язувався з рідними по мобільному телефону, прощався і говорив, що вмирає.

На трагедію сьогодні відреагував президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що станом на ранок 5 грудня внаслідок пожежі в Одесі загинула одна студентка, 14 осіб вважаються зниклими безвісти, ще 27 осіб госпіталізовано. Глава держави доручив місцевій владі надати допомогу постраждалим та їхнім сім’ям, а також з’ясувати всі обставини трагедії.

Студентів коледжу переведуть на навчання до інших приміщень, повідомила сьогодні міністр освіти Анна Новосад.

Вона уточнила, що серед безвісти зниклих є не лише учні та працівники коледжу, а й директор і співробітниця Інституту біології південних морів Національної академії наук, який розташований у згорілій будівлі.

Також Новосад уточнила, що кількість жертв може зрости, оскільки ліквідація пожежі ще триває, а пошукові роботи тільки почалися.

Раніше повідомлялося, що причиною масштабної пожежі в Одесі, за попередніми даними, міг стати зламаний подовжувач. Займання, ймовірно, почалося в закритому приміщенні на третьому поверсі будівлі коледжу.