Пожежа в Одесі: названа ймовірна причина займання

Під час пожежі в Одесі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n130383-pojeja-v-odesi-nazvana-ymovirna-prychyna-zaymannya.html

Ракурс

Причиною масштабної пожежі в Одесі, яка спалахнула вчора вранці в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, за попередніми даними, міг стати зламаний подовжувач.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

Він зазначив, що пожежа, ймовірно, розпочалася в зачиненому приміщенні на третьому поверсі будівлі.

Чиновник також повідомив, що сьогодні до Одеси з Києва має прибути спеціальний загін для допомоги у проведені операції серед завалів, де рятувальники, зокрема, розшукують людей.

Студенти цього навчального закладу розповіли виданню «Думская», що після початку пожежі в коледжі не прозвучало жодних сигналів тривоги чи оголошень. Низка учнів не відразу дізналися про займання.

Вчителька відкриває двері, а там вже туман, — розповіла одна зі студенток. — Дівчата, які вийшли, стали дзвонити тим, хто залишився нагорі. Питають: «Ви виходите? Ви де?». Вони кажуть, що не було ніякої тривоги.

Повідомлення про пожежу в будівлі технікуму надійшло до ДСНС вчора о 10.12. Ліквідувати її вдалося лише о 19.30.

Нагадаємо, 5 та 6 грудня в Одесі оголошені днем жалоби у зв’язку з цією пожежею.