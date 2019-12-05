Пожежа в Одесі: названа ймовірна причина займання

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Під час пожежі в Одесі, фото: ДСНС
Пожежа в Одесі: названа ймовірна причина займанняhttps://racurs.ua/ua/n130383-pojeja-v-odesi-nazvana-ymovirna-prychyna-zaymannya.htmlРакурс
Причиною масштабної пожежі в Одесі, яка спалахнула вчора вранці в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, за попередніми даними, міг стати зламаний подовжувач.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций.
Він зазначив, що пожежа, ймовірно, розпочалася в зачиненому приміщенні на третьому поверсі будівлі.
Чиновник також повідомив, що сьогодні до Одеси з Києва має прибути спеціальний загін для допомоги у проведені операції серед завалів, де рятувальники, зокрема, розшукують людей.
Студенти цього навчального закладу розповіли виданню «Думская», що після початку пожежі в коледжі не прозвучало жодних сигналів тривоги чи оголошень. Низка учнів не відразу дізналися про займання.
Вчителька відкриває двері, а там вже туман, — розповіла одна зі студенток. — Дівчата, які вийшли, стали дзвонити тим, хто залишився нагорі. Питають: «Ви виходите? Ви де?». Вони кажуть, що не було ніякої тривоги.
Повідомлення про пожежу в будівлі технікуму надійшло до ДСНС вчора о 10.12. Ліквідувати її вдалося лише о 19.30.
Нагадаємо, 5 та 6 грудня в Одесі оголошені днем жалоби у зв’язку з цією пожежею.
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