Пожар в Одессе: названа возможная причина возгорания

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Во время пожара в Одессе, фото: ГСЧС
Пожар в Одессе: названа возможная причина возгоранияhttps://racurs.ua/n130383-pojar-v-odesse-nazvana-vozmojnaya-prichina-vozgoraniya.htmlРакурс
Причиной масштабного пожара в Одессе, который вспыхнул вчера утром в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, по предварительным данным, мог стать сломанный удлинитель.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.
Он отметил, что пожар, вероятно, начался в закрытом помещении на третьем этаже здания.
Чиновник также сообщил, что сегодня в Одессу из Киева должен прибыть специальный отряд для помощи в проведении операции среди завалов, где спасатели, в частности, разыскивают людей.
Студенты этого учебного заведения рассказали изданию «Думская», что после начала пожара в колледже не прозвучало никаких сигналов тревоги или объявлений. Ряд учеников не сразу узнали о возгорании.
Учительница открывает дверь, а там уже туман, — рассказала одна из студенток. — Девушки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: «Вы выходите? Вы где?». Они говорят, что не было никакой тревоги.
Сообщение о пожаре в здании техникума поступило в ГСЧС вчера в 10.12. Ликвидировать его удалось лишь в 19.30.
Напомним, 5 и 6 декабря в Одессе объявлены днем траура в связи с этим пожаром.
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