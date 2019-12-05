Пожар в Одессе: названа возможная причина возгорания

Во время пожара в Одессе, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n130383-pojar-v-odesse-nazvana-vozmojnaya-prichina-vozgoraniya.html

Ракурс

Причиной масштабного пожара в Одессе, который вспыхнул вчера утром в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, по предварительным данным, мог стать сломанный удлинитель.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Он отметил, что пожар, вероятно, начался в закрытом помещении на третьем этаже здания.

Чиновник также сообщил, что сегодня в Одессу из Киева должен прибыть специальный отряд для помощи в проведении операции среди завалов, где спасатели, в частности, разыскивают людей.

Студенты этого учебного заведения рассказали изданию «Думская», что после начала пожара в колледже не прозвучало никаких сигналов тревоги или объявлений. Ряд учеников не сразу узнали о возгорании.

Учительница открывает дверь, а там уже туман, — рассказала одна из студенток. — Девушки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: «Вы выходите? Вы где?». Они говорят, что не было никакой тревоги.

Сообщение о пожаре в здании техникума поступило в ГСЧС вчера в 10.12. Ликвидировать его удалось лишь в 19.30.

Напомним, 5 и 6 декабря в Одессе объявлены днем ​​траура в связи с этим пожаром.