Пожар в колледже Одессы. Фото: Думская

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Ракурс

В Одессе в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали 26 человек.

Такое число пострадавших значится по состоянию на 19.40. Среди пострадавших 11 подростков и 7 огнеборцев. Спасатели сумели эвакуировать из горящего помещения 40 человек. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На момент прибытия первого подразделения наблюдалось плотное задымление и горение на третьем этаже. Сразу же был объявлен повышенный ранг пожара. Ситуация осложнялась быстрым распространением огня по горючому внутреннему убранству, наличием большого количества людей, несвоевременной эвакуацией учеников персоналом колледжа, а также постоянным разрушением элементов здания, — рассказал о ходе ликвидации пожара директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук.

Тем временем в Одессе объявили днями траура по погибшим 5 и 6 декабря. Городской голова Геннадий Труханов на собственной странице в Facebook отметил, что в эти траурные дни в городе будут приспущены государственные флаги и флаг Одессы с траурными лентами.

Напомним, сегодня в одесском колледже вспыхнул масштабный пожар. Ранее сообщалось, что во время пожара пострадали 22 человек, которых госпитализировали в больницы. Жертвой пожара стала студентка, 2003 г. р. Предварительно известно, что возгорание могло произойти из-за старой проводки.

Тем временем сообщается, что неизвестна судьба 15 человек, которые могли находиться в помещении колледжа во время пожара. Полиция расследует нарушения закона по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.