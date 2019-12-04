Местонахождение 15 человек до сих пор неизвестно. Фото: ГСЧС

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В Одессе по состоянию на вечер, 4 декабря, не установлено местонахождение 15 человек.

Эти люди могли находиться в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления организации досудебного расследования Главного следственного управления НПУ Александр Ковтун, передает УНИАН.

Тем временем издание «Думская» пишет, что пропавшими числятся студенты и преподаватели. Среди них — директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров 1958 г. р. и кандидат биологических наук Галина Иванович 1954 г. р.

Оба ученых находились в сгоревших сегодня помещениях института на Троицкой, 25 и после начала пожара на связь не выходили. В больницы города они не поступали, — пишет газета.

В Национальной полиции сообщили, что следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Одесские СМИ сообщают, что по состоянию на 19.30 пожар ликвидировали. Сейчас пожарные проливают конструкции, также начаты работы по поиску тел погибших.

Напомним, сегодня в одесском колледже вспыхнул масштабный пожар. Предварительно известно, что во время пожара пострадали 22 человека, которых госпитализировали в больницы. Жертвой пожара стала студентка, 2003 г. р. медиа пишут, что возгорание могло произойти из-за старой проводки.