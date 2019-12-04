Артур Емельянов призвал не давить на следствие. Фото: Главком

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Артур Емельянов, судья Высшего хозяйственного суда Украины, призвал вернуть в правовое поле расследование, касающееся покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Служитель Фемиды считает, что давление на следствие стоит прекратить. Об этом Емельянов 4 декабря заявил в комментарии «Українським Новинам».

Покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева должно вестись правоохранительными органами, а некоторым украинским интернет-СМИ пора прекратить попытки поднимать свой скандальный рейтинг на человеческих трагедиях, — заявил судья.

Накануне медиа сообщили, что полиция установила заказчиков покушения на депутата и готовится их задержать. Соболев озвучил ряд фамилий, акцентируя, что пока не имеет претензий к этим людям и не готов их обвинять в чем-либо.

Судья Высшего хозсуда выразил надежду, что адвокаты Соболева уже посоветовали ему обратиться в полицию и высказать свои подозрения.

Это позволит оформить процессуально слова потерпевшего. Другие публичные заявления или предположения о возможных заказчиках этого ужасного преступления могут быть расценены как давление на следствие, — отметил Емельянов и добавил, что готов пройти проверку на полиграфе.

Напомним, что блогер Владимир Бойко обвинил в покушении на семью донецкого бизнесмена и депутата Соболева экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова. Впоследствии судья опроверг версию о своей причастности к покушению в центре Киева, во время которого погиб 3-летний сын Соболева.