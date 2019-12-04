Артур Ємельянов закликав не тиснути на слідство. Фото: ukranews.com

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Артур Ємельянов, суддя Вищого господарського суду України, закликав повернути у правове поле розслідування, що стосується замаху на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.

Служитель Феміди вважає, що тиск на слідство повинен бути припинений. Про це Ємельянов 4 грудня заявив у коментарі «Українським Новинам».

Замах на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва має вестися правоохоронними органами, а деяким українським інтернет-ЗМІ пора припинити спроби піднімати свій скандальний рейтинг на людських трагедіях, — заявив суддя.

Напередодні медіа повідомили, що поліція встановила замовників замаху на депутата й готується їх затримати. Соболєв озвучив низку прізвищ, акцентуючи, що поки не має претензій до цих людей і не готовий їх звинувачувати в будь-чому.

Суддя Вищого госпсуду висловив сподівання, що адвокати Соболєва вже порадили йому звернутися до поліції й висловити свої підозри.