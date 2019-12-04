Суддя Вищого госпсуду Ємельянов закликав повернути у правове поле розслідування замаху на депутата Соболєваhttps://racurs.ua/ua/n130377-suddya-vyschogo-gospsudu-iemelyanov-zaklykav-povernuty-u-pravove-pole-rozsliduvannya-zamahu.htmlРакурс
Артур Ємельянов, суддя Вищого господарського суду України, закликав повернути у правове поле розслідування, що стосується замаху на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.
Служитель Феміди вважає, що тиск на слідство повинен бути припинений. Про це Ємельянов 4 грудня заявив у коментарі «Українським Новинам».
Замах на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва має вестися правоохоронними органами, а деяким українським інтернет-ЗМІ пора припинити спроби піднімати свій скандальний рейтинг на людських трагедіях, — заявив суддя.
Напередодні медіа повідомили, що поліція встановила замовників замаху на депутата й готується їх затримати. Соболєв озвучив низку прізвищ, акцентуючи, що поки не має претензій до цих людей і не готовий їх звинувачувати в будь-чому.
Суддя Вищого госпсуду висловив сподівання, що адвокати Соболєва вже порадили йому звернутися до поліції й висловити свої підозри.
Це дасть змогу оформити процесуально слова потерпілого. Інші публічні заяви або припущення про можливих замовників цього жахливого злочину можуть бути розцінені як тиск на слідство, — зазначив Ємельянов і додав, що готовий на пройти перевірку на поліграфі.