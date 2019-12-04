Вбивство дитини у Києві: суд арештував обох підозрюваних, фото — Патріоти України

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Шевченківський суд Києва на два місяці арештував без можливості застави Олексія Семьонова — другого підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.

Шевченківський суд Києва засідав в закритому режимі, повідомила у Фейсбук спікер прокуратури Надія Максимець.

Підозрювані покази поки не дають, але не заперечили клопотання про тримання під вартою. Про це розповів у суді журналістам прокурор Києва Максим Червоний. Він сказав, що існують побоювання щодо безпеки затриманих.

Юнакам інкримінують вбивство на замовлення. Про осіб, які замовили злочин, прокуратура не повідомляє. Раніше Феміда обрала запобіжний захід екс-бійцю батальйону «Арата» Андрію Лаврезі (позивний Тихий). За версією слідства, саме він скоїв смертельний постріл. Лаврегу арештували, застави для нього також не передбачено.

Сьогодні В’ячеслав Соболєв, батько застреленої у центрі столиці дитини, назвав імена восьми своїх недругів, яких закликав пройти детектор брехні. Він заявив, що давно отримував погрози і переконаний, що замовники замаху на нього можуть довести задум до кінця.

Нагадаємо, 1 грудня в центрі Києва обстріляли автомобіль, в якому перебував бізнесмен і депутат Соболєв з родиною. Куля влучила у його трирічного сина, який помер дорогою до лікарні.

Автомобіль Range Rover, який обстріляли у центрі столиці, належить компанії «ДонУкрПроектНІІ», яка є фігурантом кримінального провадження щодо фінансування тероризму на Донбасі.