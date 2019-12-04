Вбивство дитини у Києві: підозрюваного арештували, депутат Соболєв навів довгий, але не повний список своїх недругів. Фото: ГолосUA

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В’ячеслав Соболєв, батько застреленої у Києві дитини, після засідання суду, який арештував одного з підозрюваних у вбивстві, назвав імена восьми своїх недругів, яких закликав пройти детектор брехні.

Рішення про арешт на 60 днів затриманого напередодні підозрюваного виніс сьогодні Шевченківський райсуд Києва. Зокрема, першому запобіжний захід обрали екс-бійцю батальйону «Арата» Андрію Лаврезі (позивний Тихий), який, за версією слідства, скоїв смертельний постріл. Застави для нього не передбачено. Про це повідомила у Facebook спікер прокуратури Надія Максимець.

Після оголошення рішення подружжя Соболєвих поспілкувалося з журналістами. Депутат заявив, що давно отримував погрози і переконаний, що замовники замаху на нього збираються довести задум до кінця.

Соболєв також назвав прізвища восьми своїх недругів, яких закликав пройти перевірку на детекторі брехні, щоби зняти з себе підозри. Зокрема, він озвучив прізвища двох суддів госпсуду — Артура Ємельянова та Віктора Татькова, а також вказав імена: Руслан Браславський, Павло Малін, Микола Будиго (житель Маріуполя), Євгенія Бурун (мешканка Донецька), Михайло Іванюк (колишній боєць «Азова», позивний Булат) і Олександр Грановський (екс-нардеп).

Ще одне прізвище залишу на потім, — додав Соболєв.

Другому підозрюваному у скоєнні вбивства Олексію Семьонову суд обиратиме запобіжний захід із 14.00. Суд засідає в закритому режимі.

Нагадаємо, 1 грудня в центрі Києва обстріляли автомобіль, в якому перебував бізнесмен і депутат Соболєв з родиною. Куля влучила в його 3-річного сина, який помер дорогою до лікарні.