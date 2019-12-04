Убийство ребенка в Киеве: подозреваемого арестовали, депутат Соболев в суде назвал фамилии своих недругов. Фото: ГолосUA

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Вячеслав Соболев, отец застреленного в Киеве ребенка, после заседания суда, арестовавшего одного из подозреваемых в убийстве, назвал имена своих недругов, которых призвал пройти детектор лжи.

Решение об аресте на 60 дней задержанного накануне подозреваемого вынес сегодня Шевченковский райсуд Киева. В частности, первому меру пресечения избрали Андрею Лавреге, который, по версии следствия, совершил смертельный выстрел.

После оглашения решения чета Соболевых пообщалась с журналистами. Депутат заявил, что давно получал угрозы и уверен, что заказчики покушения на него намерены довести задуманное до конца.

Соболев также назвал фамилии своих недругов, которых призвал пройти проверку на детекторе лжи, чтобы снять с себя подозрения. В частности, он озвучил фамилии двух судей — Емельянова и Татькова, а также указал фамилии Браславский и Малин и полные имена Николай Будыко, Евгения Буруй, Михаил Ланюк и Александр Грановский.

Еще одну фамилию оставлю на потом, — добавил Соболев.

Меру пресечения втором подозреваемому в совершении убийства суд будет избирать с 14.00.