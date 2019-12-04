Убийство ребенка в Киеве: суд арестовал обоих подозреваемых, фото — Патриоты Украины

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Шевченковский суд Киева на два месяца арестовал без возможности залога Алексея Семенова — второго подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Шевченковский суд Киева заседал 4 декабря в закрытом режиме, сообщила в Фейсбук спикер прокуратуры Надежда Максимец.

Подозреваемые показаний пока не дают, но не отрицали ходатайство о содержании под стражей. Об этом рассказал в суде журналистам прокурор Киева Максим Червоный. Он сказал, что существуют опасения относительно безопасности задержанных.

Юношам инкриминируют убийство по заказу. О лицах, которые заказали преступление, прокуратура не сообщает. Ранее Фемида избрала меру пресечения экс-бойцу батальона «Арата» Андрею Лавреге (позывной Тихий). По версии следствия, именно он совершил смертельный выстрел. Лаврегу арестовали, залог для него также не предусмотрен.

Сегодня Вячеслав Соболев, отец застреленного в центре столицы ребенка, назвал имена восьми своих недругов, которых призвал пройти детектор лжи. Он заявил, что давно получал угрозы и убежден, что заказчики покушения на него могут довести замысел до конца.

Напомним, 1 декабря в центре Киева обстреляли автомобиль, в котором находился бизнесмен и депутат Соболев с семьей. Пуля попала в его трехлетнего сына, который скончался по дороге в больницу.

Автомобиль Range Rover, который обстреляли в центре столицы, принадлежит компании «ДонУкрПроектНИИ», которая является фигурантом уголовного производства в отношении финансирования терроризма на Донбассе.