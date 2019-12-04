При задержании Мазура Россия использовала Интерпол - Касько, фото: "Громадське"

https://racurs.ua/n130362-pri-zaderjanii-mazura-rossiya-ispolzovala-interpol-kasko.html

Ракурс

Задержание ветерана АТО Игоря Мазура в Польше — типичное использование Россией Интерпола в политических целях.

Такое мнение высказал первый заместитель генпрокурора Виталий Касько. Об этом он заявил в интервью «theБабелю».

Интерпол, по его словам, всегда декларировал, что есть 3 статья устава. Она предусматривает, что задержание не происходит, если в делах есть политические мотивы.

В ситуации с Мазуром Интерпол должен придерживаться тех же принципов, — заявил Касько.

Он добавил, что в рамках многих дел, особенно Майдана, Украина пыталась объявить в розыск бывших высокопоставленных чиновников. Интерпол всегда указывал на эту статью.

Напомним, в ноябре в Польше задержали сотрудника секретариата Уполномоченного по правам человека Игоря Мазура (Тополь). Россияне требовали его экстрадиции на территорию РФ.