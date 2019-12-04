Масштабный пожар в Одессе. Фото: ГСЧС

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Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован сотрудниками ГосЧС.

По состоянию на 14.18 пожарные сумели локализовать возгорание. Сейчас пожар охватывает площадь в 4 тыс. кв. м. К тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники. На месте происшествия работают психологи ГСЧС, которые оказывают психологическую помощь пострадавшим студентам и родителям. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщили, что в результате пожара пострадали шесть пожарных. Местное издание «Думская» пишет, что по неофициальной информации, причиной возгорания могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

Тем временем министр образования и науки Украины Анна Новосад на собственной странице в Facebook отметила, что по данным руководства заведения, сейчас дополнительно уточняется местонахождение двух студентов и трех работников бухгалтерии.

Напомним, в результате мощного пожара в экономическом колледже в Одессе скончалась 43-летняя преподаватель, еще госпитализирован 21 человек.