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Генпрокуратура частично сотрудничает с РФ – Касько, фото: theБабель
Генпрокуратура частично сотрудничает с РФ — Каськоhttps://racurs.ua/n130358-geprokuratura-chastichno-sotrudnichaet-s-rf-kasko.htmlРакурс
Генпрокуратура Украины экстрадирует преступников в Российскую Федерацию в рамках частичного сотрудничества.
Первый замгенпрокурора Украины Виталий Касько рассказал подробности. Об этом он сообщил в интервью «theБабель».
Он отметил, что украинская сторона остановила экстрадицию задержанных в Россию в 2014 году. Москва перестала предоставлять правовую помощь.
По словам Касько, РФ первая начала выдавать Украине нарушителей. Генпрокуратура ответила частичным сотрудничеством — в РФ выдают только фигурантов по уголовным и экономическим делам.
Если речь идет об экстрадиции или правовой помощи по политическим причинам, Украина отказывает.
Де-факто, так оно с 2014 года и работало, — заявил он.
Первый заместитель генпрокурора Украины добавил, что Киев не должен отказывать в выдаче убийц или насильников. В противном случае страна может стать убежищем для преступников, которых разыскивают в России.
Ранее Касько заявил о существенном продвижении в делах об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета. Подробные результаты он объявлять не стал, сославшись на договоренность со следователями.
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