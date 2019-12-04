Касmко заявил о существенном продвижении в делах об убийстве Гандзюк и Шеремета, фото: theBabel

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Ракурс

Дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета расследуют правоохранительные органы.

Первый заместитель генпрокурора Виталий Каско рассказал, что в обоих случаях есть «существенное продвижение». Об этом он сообщил в интервью изданию theBabel.

Подробные результаты он объявлять не стал. По его словам, со следователями была соответствующая договоренность.

В обоих делах существенное продвижение, — заявил Каско.

Правоохраниель добавил, что общество не будет знать о каждом шаге следствия. О результатах сообщат, когда придет время.

Напомним, на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк напали в конце июля 2018 года. Преступники облили ее концентрированной серной кислотой. Через несколько месяцев она умерла. Сотрудники правоохранительных органов поймали и наказали пятерых исполнителей преступления.

Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016. Неизвестные заминировали и взорвали его автомобиль в центре Киева. Медикам не удалось спасти пострадавшего, он умер в карете скорой помощи.