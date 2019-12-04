Касько заявив про істотне просування у справах щодо вбивств Гандзюк і Шеремета, фото: theBabel

https://racurs.ua/ua/n130355-kasko-zayavyv-pro-istotne-prosuvannya-u-spravah-pro-vbyvstvo-gandzuk-i-sheremeta.html

Ракурс

Справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк і журналіста Павла Шеремета розслідують правоохоронні органи.

Перший заступник генпрокурора Віталій Касько розповів, що в обох випадках є «істотне просування». Про це він повідомив в інтерв’ю виданню theBabel.

Детальні результати він оголошувати не став. За його словами, зі слідчими була відповідна домовленість.

В обох справах істотне просування, — заявив Касько.

Правоохоронець додав, що суспільство не буде знати про кожен крок слідства. Про результати повідомлять, коли прийде час.

Нагадаємо, на херсонську активістку Катерину Гандзюк напали в кінці липня 2018 року. Злочинці облили її концентрованою сірчаною кислотою. Через декілька місяців вона померла. Співробітники правоохоронних органів зловили й покарали п’ятьох виконавців злочину.

Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Невідомі замінували і підірвали його автомобіль в центрі Києва. Медикам не вдалось врятувати потерпілого, він помер у кареті швидкої допомоги.