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Касько заявив про істотне просування у справах щодо вбивств Гандзюк і Шеремета, фото: theBabel

Касько заявив про істотне просування у справах щодо вбивств Гандзюк і Шеремета

4 гру 2019, 14:47
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Справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк і журналіста Павла Шеремета розслідують правоохоронні органи.

Перший заступник генпрокурора Віталій Касько розповів, що в обох випадках є «істотне просування». Про це він повідомив в інтерв’ю виданню theBabel.

Детальні результати він оголошувати не став. За його словами, зі слідчими була відповідна домовленість.

В обох справах істотне просування, — заявив Касько.

Правоохоронець додав, що суспільство не буде знати про кожен крок слідства. Про результати повідомлять, коли прийде час.

Нагадаємо, на херсонську активістку Катерину Гандзюк напали в кінці липня 2018 року. Злочинці облили її концентрованою сірчаною кислотою. Через декілька місяців вона померла. Співробітники правоохоронних органів зловили й покарали п’ятьох виконавців злочину.

Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Невідомі замінували і підірвали його автомобіль в центрі Києва. Медикам не вдалось врятувати потерпілого, він помер у кареті швидкої допомоги.


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