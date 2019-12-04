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Касько заявив про істотне просування у справах щодо вбивств Гандзюк і Шеремета, фото: theBabel
Касько заявив про істотне просування у справах щодо вбивств Гандзюк і Шереметаhttps://racurs.ua/ua/n130355-kasko-zayavyv-pro-istotne-prosuvannya-u-spravah-pro-vbyvstvo-gandzuk-i-sheremeta.htmlРакурс
Справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк і журналіста Павла Шеремета розслідують правоохоронні органи.
Перший заступник генпрокурора Віталій Касько розповів, що в обох випадках є «істотне просування». Про це він повідомив в інтерв’ю виданню theBabel.
Детальні результати він оголошувати не став. За його словами, зі слідчими була відповідна домовленість.
В обох справах істотне просування, — заявив Касько.
Правоохоронець додав, що суспільство не буде знати про кожен крок слідства. Про результати повідомлять, коли прийде час.
Нагадаємо, на херсонську активістку Катерину Гандзюк напали в кінці липня 2018 року. Злочинці облили її концентрованою сірчаною кислотою. Через декілька місяців вона померла. Співробітники правоохоронних органів зловили й покарали п’ятьох виконавців злочину.
Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Невідомі замінували і підірвали його автомобіль в центрі Києва. Медикам не вдалось врятувати потерпілого, він помер у кареті швидкої допомоги.
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