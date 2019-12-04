Депутати підтримали законопроект №2428

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Верховна Рада підтримала законопроект № 2428, який вносить до законодавства зміни, покликані вирішити низку нагальних проблем у сфері охорони здоров’я.

Зокрема, законопроектом передбачається усунення перешкод для запровадження нових механізмів фінансування медзакладів. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

У пояснювальній записці цього законопроекту його автори, зокрема, наголошували на відсутності можливості здійснювати згідно чинного законодавства реорганізацію державних і комунальних медзакладів шляхом перетворення, а також на необхідності розмежувати сферу відповідальності держави та органів місцевого самоврядування у сфері медичного обслуговування.

Отримані в результаті децентралізації повноваження та ресурси, які надали органам місцевого самоврядування більше можливостей … не знайшли свого відображення у законодавстві про охорону здоров’я, — наголошується у пояснювальній записці.

За прийняття цього документа за основу проголосували 259 народних обранців, проти — 21. Ще 72 депутати утрималися, не голосували — 43.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні також підтримала законопроект, який забороняє здійснювати експорт електроенергії з Росії.