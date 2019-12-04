Мита на товари з РФ продовжено на рік. Фото: PMG.ua

https://racurs.ua/ua/n130353-myta-na-tovary-z-rf-prodovjeno-na-rik-goncharenko.html

Ракурс

Мита на товари, які імпортуються з РФ, залишаться в силі ще на один рік. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України під час сьогоднішнього закритого засідання. Дію мит продовжено до 31 грудня 2020 року.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Як відомо, дані мита є реакцією України на дії Російської Федерації, яка порушила умови договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року.

З 1 січня 2016 року Росія ввела ембарго на українські товари продовольчої групи. У відповідь Україна заборонила ввезення продуктів танизки інших товарів із РФ, сумарна вартість яких еквівалентна вартості забороненого Росією українського експорту.

За дев’ять місяців поточного року експорт українських товарів до Росії знизився на 9,7% у порівнянні з аналогічним показником 2018 року — до 2,96 млрд дол., у той час, коли імпорт товарів із РФ зменшився на 6,9% — до 5,41 млрд дол.

Як раніше писав «Ракурс», уряд України розширив перелік заборонених для ввезення товарів із Російської Федерації, а також ввів спеціальні мита на російську продукцію.