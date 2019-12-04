Пошлины на товары из РФ продлены на год. Фото: PMG.ua

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Ракурс

Пошлины на товары, импортируемые из РФ, останутся в силе еще на один год. Такое решение принял Кабинет министров Украины во время сегодняшнего закрытого заседания. Пошлины будут действовать вплоть до 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Как известно, данные пошлины являются ответной реакцией Украины на действия Российской Федерации, которая нарушила условия договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

С 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на украинские товары продовольственной группы. В ответ Украина запретила ввоз российских продуктов и ряда других товаров из РФ, суммарная стоимость которых эквивалентна стоимости запрещенного Россией украинского экспорта.

За девять месяцев текущего года экспорт украинских товаров в Россию снизился на 9,7% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года — до 2,96 млрд долл., в то время, когда импорт товаров из РФ уменьшился на 6,9% — до 5,41 млрд долл.

Как ранее писал «Ракурс», правительство Украины расширило перечень запрещенных для ввоза товаров из Российской Федерации, а также ввело специальные пошлины на российскую продукцию.