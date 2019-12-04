Масштабна пожежа в Одесі: в лікарні померла викладач коледжу, потраждали два десятки осіб, фото — Думська

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Пожежа в економічному коледжі в Одесі триває. Як повідомили в мерії, в міській лікарні № 1 померла 43-річна викладачка, яку привезли в медзаклад у важкому стані.

У лікарнях зараз перебуває 21 людина, повідомила представник муніципального департаменту охорони здоров’я Алла Калєєва. Серед них є дев’ять неповнолітніх учнів коледжу і п’ятеро пожежників. Один учень коледжу і один пожежний — у важкому стані, розповідає «Думська» з місця події.

У той же час в будівлі все ще можуть перебувати люди.

Ми не можемо встановити зв’язок з чотирма людьми, які в момент початку пожежі могли перебувати всередині. Будемо сподіватися, що їх знайдуть, і з ними все буде в порядку. Так було з однією жінкою. З нею не могли зв’язатися, але потім її знайшли в одній з лікарень, — заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Шестиповерховий будинок на розі Пушкінської і Троїцької вулиць відомий як будинок Асвадурова, який побудували в 1914 році за проектом архітекторів Чернігова і Гольденберга.

Зараз там розміщується декілька фірм і установ, в тому числі інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Через значну задимленість під час гасіння непритомніли навіть вогнеборці. Чорний їдкий дим огорнув багато кварталів. Його видно чи не з усіх куточків Одеси. В ДСНС Одеси повідомили, що площа пожежі складає 2 тис. кв.м.