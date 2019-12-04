Крупный пожар в Одессе: в больнице умерла преподаватель колледжа, пострадали два десятка человек, фото — Думская

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Пожар в экономическом колледже в Одессе продолжается. В мэрии сообщили, что в городской больнице № 1 умерла 43-летняя преподавательница, которую привезли в медучреждение в тяжелом состоянии.

В больницах сейчас находится 21 человек, сообщила представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева. Среди них есть девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных. Один ученик колледжа и один пожарный в тяжелом состоянии, рассказывает «Думская» с места события.

В то же время в здании все еще могут находиться люди.

Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут, и с ними все будет в порядке. Так было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц, — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Шестиэтажный дом на углу Пушкинской и Троицкой улиц известен как дом Асвадурова, который построили в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга.

Сейчас там размещается несколько фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Из-за значительной задымленности во время тушения теряли сознание даже пожарные. Черный едкий дым окутал много кварталов города. Его видно почти со всех уголков Одессы. В ГСЧС Одессы сообщили, что площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.