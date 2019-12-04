Верховна Рада ухвалила закон про трансплантацію, фото: Military Health System

https://racurs.ua/ua/n130351-verhovna-rada-pryynyala-zakonoproekt-schodo-transplantaciyi.html

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Трансплантація анатомічних матеріалів людині регулюється новим законом.

У першому читанні ухвалено проект закону № 2457 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині». За відповідне рішення проголосували 326 народних депутатів Верховної Ради.

Мета законопроекту — забезпечення побудови дієздатної та ефективної системи трансплантації в Україні. Ініціатори його прийняття вважають, що національне законодавство потрібно привести у відповідність до міжнародних актів у сфері трансплантації.

Народні обранці, які працювали над законопроектом, повідомили, що через відсутність в Україні умов для трансплантації помер не один пацієнт. В країні з великим кадровим і науковим потенціалом досі не проводили таких операцій.

В бюджеті-2020 на лікування громадян за кордоном закладено понад 1 млрд гривень. Відсутність виконання операцій з трансплантації органів — одна з причин, чому держава витрачає багато коштів у цій сфері. Після прийняття необхідної законодавчої бази наступним кроком буде закупка препаратів, оскільки кваліфіковані лікарі в країні вже є.