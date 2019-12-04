Верховная Рада приняла закон о трансплантации, фото: Military Health System

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Трансплантация анатомических материалов человеку регулируется новым законом.

В первом чтении принят проект закона № 2457 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку». За соответствующее решение проголосовали 326 народных депутатов Верховной Рады.

Цель законопроекта — обеспечение построения дееспособной и эффективной системы трансплантации в Украине. Инициаторы его принятия считают, что национальное законодательство нужно привести в соответствие с международными актами в сфере трансплантации.

Народные избранники, которые работали над законопроектом, сообщили, что из-за отсутствия в Украине условий для трансплантации умер не один пациент. В стране с большим кадровым и научным потенциалом до сих пор не проводили таких операций.

В бюджете-2020 на лечение граждан за рубежом заложено более 1 млрд гривен. Отсутствие выполнения операций по трансплантации органов — одна из причин, почему государство тратит много средств в этой сфере. После принятия необходимой законодательной базы следующим шагом будет закупка препаратов, поскольку квалифицированные врачи в стране уже есть.