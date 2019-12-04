Депутаты поддержали законопроект №2428

https://racurs.ua/n130354-rada-podderjala-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-o-sfere-zdravoohraneniya.html

Ракурс

Верховная Рада поддержала законопроект № 2428, который вносит в законодательство изменения, призванные решить ряд насущных проблем в сфере здравоохранения.

В частности, законопроектом предусматривается устранение препятствий для внедрения новых механизмов финансирования медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В пояснительной записке этого законопроекта его авторы, в частности, обращали внимание на отсутствие возможности осуществлять согласно действующему законодательству реорганизации государственных и коммунальных медучреждений путем преобразования, а также на необходимости разграничить сферу ответственности государства и органов местного самоуправления в сфере медицинского обслуживания.

Полученные в результате децентрализации полномочия и ресурсы, которые предоставили органам местного самоуправления больше возможностей … не нашли своего отражения в законодательстве об охране здоровья, — отмечается в пояснительной записке.

За принятие этого документа за основу проголосовали 259 народных избранников, против — 21. Еще 72 депутата воздержались, не голосовали — 43.

Напомним, Верховная Рада сегодня также поддержала законопроект, запрещающий осуществлять экспорт электроэнергии из России.