Генпрокуратура частково співпрацює з РФ - Касько, фото: theБабель

https://racurs.ua/ua/n130358-geprokuratura-chastkovo-spivpracuie-z-rf-kasko.html

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Генпрокуратура України екстрадує злочинців до Російської Федерації в рамках часткової співпраці.

Перший заступник генпрокурора України Віталій Касько розповів подробиці. Про це він повідомив в інтерв’ю «theБабель».

Він зазначив, що українська сторона зупинила екстрадицію затриманих в Росію в 2014 році. Москва перестала надавати правову допомогу.

За словами Каська, РФ першою почала видавати Україні порушників. Генпрокуратура відповіла частковою співпрацею — в Росію видають тільки фігурантів у кримінальних і економічних справах.

Якщо мова йде про екстрадицію або правову допомогу з політичних причин, Україна відмовляє.

Де-факто, так воно з 2014 року і працювало, — заявив він.

Перший заступник генпрокурора України додав, що Київ не повинен відмовляти у видачі вбивць або гвалтівників. В іншому випадку країна може стати притулком для злочинців, яких розшукують в Росії.

Раніше Касько заявив про істотне просування в справах щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк і журналіста Павла Шеремета. Докладні результати він оголошувати не став через домовленість зі слідчими.