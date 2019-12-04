Кабмін звільнив Зеркаль та ще п’ятьох високопосадовців

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Олена Зеркаль, фото: телеканал «Прямий»
Кабмін звільнив Зеркаль та ще п’ятьох високопосадовцівhttps://racurs.ua/ua/n130357-kabmin-zvilnyv-zerkal-ta-sche-p-yatoh-vysokoposadovciv.htmlРакурс
Кабінет міністрів звільнив заступника міністра закордонних справ Олену Зеркаль та ще п’ятьох високопосадовців.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Окрім Зеркаль, яка нещодавно подала заяву про звільнення за власним бажанням, своїх посад також позбулися:
- очільник Національної служби здоров’я (НСЗУ) Едуард Петренко;
- заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан;
- голова Державної служби з питань праці Роман Чернега;
- голова правління Державної іпотечної установи Андрій Камуз;
- голова правління НАК «Надра України» Ярослав Климович.
Тимчасово виконувати обов’язки голови НСЗУ буде Оксана Мовчан (заступник голови НСЗУ), голови Держслужби з питань праці — Ігор Дегнер (директор Департаменту з питань праці Держпраці), голови правління Державної іпотечної установи Вячеслав Фролов (директор Департаменту активних операцій Державної іпотечної установи).
Нагадаємо, Зеркаль заяву про відставку написала 28 листопада.
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