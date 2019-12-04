Кабмін звільнив Зеркаль та ще п’ятьох високопосадовців

Олена Зеркаль, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n130357-kabmin-zvilnyv-zerkal-ta-sche-p-yatoh-vysokoposadovciv.html

Ракурс

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра закордонних справ Олену Зеркаль та ще п’ятьох високопосадовців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Окрім Зеркаль, яка нещодавно подала заяву про звільнення за власним бажанням, своїх посад також позбулися:

очільник Національної служби здоров’я (НСЗУ) Едуард Петренко;

заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан;

голова Державної служби з питань праці Роман Чернега;

голова правління Державної іпотечної установи Андрій Камуз;

голова правління НАК «Надра України» Ярослав Климович.

Тимчасово виконувати обов’язки голови НСЗУ буде Оксана Мовчан (заступник голови НСЗУ), голови Держслужби з питань праці — Ігор Дегнер (директор Департаменту з питань праці Держпраці), голови правління Державної іпотечної установи Вячеслав Фролов (директор Департаменту активних операцій Державної іпотечної установи).

Нагадаємо, Зеркаль заяву про відставку написала 28 листопада.