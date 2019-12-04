Інститут національної пам’яті отримав нового керівника: хто такий Антон Дробович, фото — НВ

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Кабмін призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам’яті. Таке рішення уряд ухвалив сьогодні на своєму засіданні.

Призначення Дробовича неоднозначно сприйняли науковці. Його попередник Володимир В’ятрович, який вчора став нардепом, у Фейсбук написав, що це «чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці».

Це вже не помилка, а розворот в інший бік. В національній пам‘яті може не лишитися місця для України та українців, — вважає нардеп.

Нинішні працівники УІНП називають Дробовича «лобістом російської концепції меморіалу в Бабиному Яру», який опонував лінії Інституту часів В’ятровича в цій темі. У фіналі конкурсу Дробович конкурував із Василем Яблонським.

У коментарях «Історичній правді» Дробович розповідав, що має намір зробити офіційну політику пам’яті в Україні «більш виваженою та ліберальною».

Він також заявляв, що хоче, УІНП «не сприймався як рупор агітації, ідеологічної боротьби чи пропаганди, а став зрозумілим для громадян інструментом налагодження суспільного діалогу та зміцнення здорової ідентичності». Дробович декларував бажання «докладати більше зусиль зі збереження пам’яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших». Він заявляв, що йому подобалися не усі рішення команди В’ятровича, а також визнавав, що процес декомунізації не завершено.

Дробович — кандидат філософських наук, керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Доцент Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Експерт з питань культури і освіти Інституту суспільно-економічних досліджень. Працював на посаді радника міністра освіти і науки України, керівника служби стратегії музейного планування та розвитку НКММК «Мистецький арсенал».

Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурс Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.

У вересні у відставку пішов голова УІНП Володимир В’ятрович. На відставці нібито наполягав президент Володимир Зеленський.