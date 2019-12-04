Институт национальной памяти получил нового руководителя: что известно об Антоне Дробовиче, фото - НВ

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Кабмин назначил Антона Дробовича председателем Украинского института национальной памяти. Такое решение правительство приняло сегодня на своем заседании.

Назначение Дробовича неоднозначно восприняли ученые. Его предшественник Владимир Вятрович, который вчера стал нардепом, в Фейсбук написал, что это «очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике».

Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинской, — считает нардеп.

Нынешние работники УИНП называют Дробовича «лоббистом российской концепции мемориала в Бабьем Яру», который оппонировал линии Института времен Вятровича в этой теме. В финале конкурса Дробович конкурировал с Василием Яблонским.

В комментариях «Исторической правде» Дробович рассказывал, что намерен сделать официальную политику памяти в Украине «более взвешенной и либеральной».

Он также заявлял, что хочет, чобы УИНП «не воспринимался как рупор агитации, идеологической борьбы или пропаганды, а стал понятным для граждан инструментом налаживания общественного диалога и укрепление здорового идентичности». Дробович декларировал желание «прилагать больше усилий по сохранению памяти об общей истории украинцев и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар и других». Он заявлял, что ему нравились не все решения команды Вятровича, а также признавал, что процесс декоммунизации не завершен.

Дробович — кандидат философских наук, руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр». Доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований. Работал в должности советника министра образования и науки Украины, руководителя службы стратегии музейного планирования и развития комплекса «Мистецький арсенал».

Лауреат искусствоведческого конкурс Stedley Art Foundation, автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.

В сентябре в отставку ушел глава УИНП Владимир Вятрович. На отставке якобы настаивал президент Владимир Зеленский.