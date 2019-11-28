Олена Зеркаль, фото: Mikhail Palinchak

https://racurs.ua/ua/n130082-zerkal-napysala-zayavu-pro-vidstavku-z-posady-zastupnyka-ministra-foto.html

Ракурс

Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ України, написала заяву про відставку з посади заступника міністра закордонних справ України.

Текст заяви, написаної на ім’я прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, вона опублікувала на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Причиною звільнення у датованій сьогоднішнім днем заяві вказано «за власним бажанням».

Зеркаль зазначила, що цією заявою ставить «три крапки на завершенні Глави, яку писала останні п’ять з половиною років».

Заступник міністра додала, що йде з посади, проте «залишаюся дипломатом і небайдужою людиною».

Впевнена, що в нас буде ще багато цікавих проектів і перемог! — резюмувала Зеркаль.

Нагадаємо, про наміри Зеркаль піти з посади стало відомо минулого тижня. Тоді вона заявила, що не бачить себе у владі, яка вибудовує політичну лінію «ми дружитимемо з Росією».