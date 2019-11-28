Генерал-майор Дмитро Марченко. Фото: tverezo.info

https://racurs.ua/ua/n130081-zakupivlya-brakovanyh-bronejyletiv-sud-zmenshyv-general-mayoru-marchenku-zastavu-do-20-mln-grn.html

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Київський апеляційний суд 28 листопада розглянув апеляцію адвокатів генерал-майора Дмитра Марченка на обраний йому запобіжний захід у виді арешту.

Суд скасував рішення Печерського райсуду щодо Марченка, який фігурує у справі про браковані бронежилети, призначив йому запобіжний захід у виді арешту до 3 січня. Також Феміда зменшила суму застави з 76 млн грн до 20 млн грн. Про це йшлося під час трансляції судового засідання.

Деякі політики та військовослужбовці заявили про готовність взяти Марченка на поруки, але суд відхилив ці пропозиції.

Нагадаємо, 11 листопада Печерський райсуд Києва обрав генерал-майору, начальнику Головного управління Міністерства оборони України Дмитру Марченку запобіжний захід у виді тримання під вартою або застава у 76 млн грн. Марченку інкримінують ч. 2 ст.28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч. 3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

Також у справі про закупівлю неякісних бронежилетів фігурують топ-чиновники Міністерства оборони Сергій Почтаренко, Михайло Комарянський, Ольга Капінус та Василь Саковець.

У липні ДБР опублікувало перемовини чиновників, які обговорюють приймання бронежилетів, заздалегідь знаючи про їх невідповідність заявленим характеристикам.